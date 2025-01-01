Госдума поддержала увеличение МРОТ с 1 января 2025 года

Правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда поддержал профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. В соответствии с документом, минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2025 года составит 22 440 рублей.

Законопроект подготовлен в рамках реализации поручений президента России Владимира Путина. Глава государства поставил задачу по повышению минимального размера оплаты труда опережающими темпами. МРОТ к 2030 году должен вырасти более чем в два раза по сравнению с 2023 годом, до уровня не менее 35 тысяч рублей в месяц.

Как отмечается в пояснительной записке, медианная заработная плата за 2023 год составляла 46 751 рубль. В случае реализации положений законопроекта увеличится зарплата почти 4,2 миллиона работников, передает ТАСС.