ФАС оштрафовала МТС на 3 млрд рублей за незаконное повышение тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предписание ПАО "МТС" перечислить 3 миллиарда рублей в федеральный бюджет из-за нарушения антимонопольного законодательства.

Как рассказали в пресс-службе ФАС в понедельник, 14 октября, компания нарушила антимонопольное законодательство, необоснованно подняв стоимость услуг сотовой связи — в среднем на 8% в апреле и мае. Коснулось это свыше 30 миллионов человек.

Антимонопольщики сочли, что решение о столь крупном штрафе будет способствовать эффективному предотвращению подобных недобросовестных практик среди операторов связи.

Компании также приказано снизить тарифы для абонентов до прежнего, обоснованного, уровня, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев пообещал, что Минцифры разберется с весенним подъемом тарифов связи. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заверил, что операторам не позволят бесконтрольно увеличивать тарифы выше уровня инфляции.

Между тем премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что глава государства Владимир Путин озвучил свои поручения на совещании по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях. В частности, требуется наладить сотовую связь и обеспечить доступ к сети интернет.