В России могут запретить выступления животных в цирке

В российском парламенте в осеннюю сессию рассмотрят поправки в законодательство, которые могут запретить привлекать животных к цирковым представлениям. Об этом в понедельник, 14 октября, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

Парламентарий прокомментировал законодательную инициативу, подразумевающую запрет на использование животных в цирках. По мнению авторов законопроекта, цирки не всегда соблюдают обязанности в отношении надлежащего содержания и ухода за животными.

Бурматов отметил, что "проблема поднята правильная, но решать ее нужно по-другому, то есть надо ее решать последовательно, закручивая гайки в отношении цирков с тем, чтобы требования к содержанию животных в них все время возрастали".

Депутат пояснил, что в цирках животные, отработавшие свое, становятся "почетными пенсионерами", за которыми сохраняется уход, многих берут домой дрессировщики. А попытки изъять всех цирковых зверей и отдать их в приюты приведет к коллапсу — такие реабилитационные центры уже "забиты под завязку", цитирует Бурматова РИА Новости.

В России действует норма об ответственности за жестокое обращение с животными. Например, похититель кенгурят из российских зоопарков, у которого погиб один из малышей, может получить до пяти лет колонии.

В подмосковных Химках задержан 37-летний местный житель, который напал на собаку с ножом. Псу успели помочь — он приходит в себя после операции. В отношении преступника расследуется дело по статьям "Угроза убийством" и "Жестокое обращение с животными".