Собянин: Пять поликлиник открылись в Москве после реконструкции

Сразу пять детских поликлиник открыли свои двери после реконструкции в разных районах Москвы. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале, все они сделаны по новому московскому стандарту. Некоторые здания перестроили полностью.

Десятилетняя Лиза сосредоточенно смотрит на яркие огоньки внутри мерно гудящего аппарата. Они с мамой пришли на плановую проверку зрения. Кабинет офтальмолога - абсолютно новый, как и все здание четвертого филиала 30-й поликлиники, которое открылось сегодня после капитального ремонта.

В новой поликлинике наблюдаются и лечатся почти десять тысяч маленьких москвичей. Обновление заняло меньше года - за такой короткий срок в трехэтажном здании изменилось все - от инженерных коммуникаций до планировки. Самые востребованные кабинеты переехали на нижние этажи. Поэтому теперь нет очередей и выросла пропускная способность - в поликлинике после ремонта ежедневно могут принимать более 300 маленьких пациентов. При этом для тех, кто уже заболел, построен отдельный вход через фильтр-бокс.

"Физи-кабинет оснащён абсолютно новым оборудованием, современный, новый ЛОР-комбайн в кабинете врача - отоларинголога. В кабинете хирургов в манипуляционных стоят шикарные операционные столы и теневые лампы, на которых можно проводить какие-то манипуляции в условиях амбулаторно-клинического учреждения. Бери - и работай, все есть", - отметил Кирилл Чернов, главный врач детской городской поликлиники № 30.

В поликлинике привилось новейшее оборудование и самые современные виды диагностики. В том числе здесь проводят ультразвуковые исследования, больше возможностей появилось и в кабинете ЭКГ - например, кардиограмма теперь сразу же попадает в электронную карту пациента.

"Раньше было на лентах, мы отправляли доктору на расшифровку. Это занимало много времени. Здесь - все, что мы сегодня наснимали, уже готово", - рассказала Надежда Загидулина, медицинская сестра отделения функциональной диагностики детской городской поликлиники № 30.

Также в поликлинике проводят оценку функции внешнего дыхания. Сегодня вместе с поликлиникой в Очаково-Матвеевском новоселье ещё в четырёх детских амбулаториях в Бирюлево Восточном, Ховрино, Текстильщиках и Строгино. Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"По новому московскому стандарту поликлиник удобно расположили кабинеты врачей. Для пациентов и их родителей создали зоны комфортного ожидания, а для врачей и медсестëр — уютные комнаты отдыха. Здание оснастили современным оборудованием, теперь жителям доступны различные виды диагностики. Также увеличили количество процедурных кабинетов. Благоустроили и прилегающую территорию. Напомню, что модернизацию амбулаторного звена мы начали в 2020 году и реконструировали 200 зданий. Второй этап включает порядка 140 поликлиник, и мы уже открыли 24 обновлённых здания", - сообщил Собянин.

Завершить работы по масштабному обновлению поликлиник планируется уже в следующем году.