Столичная полиция накрыла псевдомодельное агентство

В Москве полицейские пресекли деятельность псевдомодельного агентства. Злоумышленники разместили в интернете объявления, о проведении кастинга. Чтобы подозрений не возникало, офисы арендовали в центре - на Пресненской набережной и Большой Дмитровке.

Девушки и юноши приезжали на собеседование и им всем без исключения сразу предлагали карьеру моделей. Но был один нюанс - для устройства на работу нужно пройти обучение, за которое предстояло заплатить от 100 до 150 тысяч. Если денег у претендентов не было, им предлагали оформить кредит. Вот только после оплаты на связь сотрудники агентства уже не выходили.