Врачи в Москве применяют уникальные технологии при переломах шейки бедра

Московские хирурги теперь проводят эндопротезирование при переломах шейки бедра уже в течение первых двух суток, позволяя пациенту восстановиться намного быстрее. Число подобных операций в столице в этом году вырастет почти вдвое. Вернуть здоровье после тяжёлых травм помогают инновационные технологии. И возраст здесь - не помеха!

Лёгкой походке 63-летней Елены Кварцхавы можно только позавидовать. Особенно если знать, что она перенесла две операции на шейке бедра и последнюю, особенно сложную, всего год назад.

Профессиональная спортсменка, тренер по большому теннису, 10 лет назад Елена попала в аварию и сломала шейку бедра. Женщине установили эндопротез, она вернулась к работе, а год назад неудачно оступилась на корте и упала, сломав ногу в том же самом месте. В больницу имени Баумана приехала прямо с теннисной ракеткой в руках. Врачи диагностировали так называемый перипротезный перелом - установленный ранее эндопротез потерял фиксацию к кости. Хирургам предстояло экстренно провести высокотехнологичную операцию.

"Была устранена нестабильность компонента, он был заменен на ревизионный компонент большего размера и одновременно выполнил фиксацию бедренной кости. Была возвращена опороспособность конечности и функциональность эндопротеза тазобедренного сустава", - отметил Борис Максимов, заведующий отделением травматологии ГКБ №29 им. Н.Э. Баумана.

После такой операции Елене предстояло длительное восстановление. Но она, привыкнув достигать целей в спорте, упорно шла к выздоровлению - сначала с ходунками, затем - с костылями и палочкой, и уже через восемь месяцев была на ногах! Никакой хромоты и в помине!

"Уже стараюсь работать над собой, заниматься теннисом, работать с детьми, бегаю не так быстро на корте с возрастом, но стараюсь уже все делать, хожу, только на горных лыжах боюсь кататься, но, думаю, все будет, и теннис, и с детьми буду работать!" – говорит Елена Кварцхава.

Благодаря инновационным технологиям полное исцеление после сложных травм даже в пожилом возрасте возможно. В Москве при переломах шейки бедра эндопротезирование могут проводить уже в течение первых двух суток - это сокращает сроки госпитализации и вероятность осложнений. В этом году количество подобных операций в столице вырастет почти вдвое.