В Москве стартовал турнир по бильярдному спорту "Кубок Кремля"

Сегодня в Москве начался турнир по бильярдному спорту "Кубок Кремля". Более 300 участников со всего мира приехали во Дворец спорта "Москвич". Чтобы показать красивую игру!

Соревнования проходят в трёх дисциплинах. У мужчин в пирамиде - комбинированной. У женщин - в свободной. Кроме того, участникам предстоит сыграть в "Пул 10".

"19 спортсменов - чемпионы мира разных лет, 24 спортсмена - мастера спорта международного класса, 64 - мастера спорта. Будет высокая конкуренция, высокий уровень игры, соответственно высокая зрелищность", - отметил Павел Завальный, президент Федерации бильярдного спорта России.