Киновыходные прошли в парке "Москино"

С первого дубля! Парк "Москино" на два дня стал не только съемочной, но и гастрономической площадкой. Гости с порога переносились в мир фантазии, а особо творческие натуры пробовали себя в роли актёров. Каждый мог отведать деликатесы и решиться на кулинарный эксперимент.

"Москино" выходит на новый уровень. Уникальный кинопарк превращается в место притяжения талантливых вокалистов, художников и будущих звёзд. Юный Арсений с упоением строит киноплощадку - пока в миниатюре.

В нескольких метрах разыгрываются страсти на трассе. Посильнее, чем в заокеанском блокбастере! Причем, переживают не столько участники гонок на минитракторах, сколько их родители. Знаменитые комментаторы ради победителей не жалеют голосовых связок.

Кто бы мог подумать, что в кинопарке можно наслаждаться дарами фестиваля "Золотая осень" и самому решиться на гастрономический эксперимент? Ведущие мастер-классов не скрывают: мечтают о славе и встрече с именитыми режиссерами, поскольку им есть что предложить.

И детей, и взрослых больше всего завораживают декорации. Дикий Запад, улицы старой Москвы, белоснежный авиалайнер - всё достойно внимания.

"Гигантская площадка, которую посещают очень много людей и оставляют только положительные отзывы, и у них самые яркие эмоции. Потому что у нас на площадке проходят съемки "Трёх мушкетёров", где можно принять участие", - рассказала Самира Сафарова, координатор площадки кинопарка "Москино".

Сцену из "Трёх мушкетёров" снимают не с первого дубля. Но гости готовы репетировать хоть до утра. С такими талантами и рвением нас ждёт действительно большое кинематографическое будущее. "Москино" с его безграничными возможностями гарантирует.