В Свердловской области спасли лебедя Сашу

В Нижнем Тагиле выхаживают лебедя с непростой судьбой. Истощённую, израненную и, возможно, брошенную людьми птицу заметили несколько месяцев назад.

Смелый, решительный, ловкий - это все про Александра Ивановича. Рыбак сейчас известен на всю округу: он голыми руками поймал настоящего лебедя.

За жизнью пернатого наблюдали всем селом с мая. Поняли: отшельник. Сородичей рядом нет, общается только с соседкой-цаплей. Плавает мало, летать вообще не планирует.

И так присматривались к важной птице всю весну, потом прошло лето. Осенью Александр Иванович не выдержал, закатал рукава. Перезимовать в этих краях у лебедя шансов не было. Решили эвакуировать. В центр реабилитации диких животных.

На руках его носят и орнитологи. Определили: лебедь совсем молодой, по человеческим меркам - подросток. Лететь не пускают ангельские крылья. Заболевание врожденное и неизлечимое. Прибыл в крайне истощенном состоянии. Подозрение вызывает голос шипуна - похоже, подхватил воспаление легких. А еще подопечного потянули за лапы и увидели наросты.

Из версий: лебедя подкосила либо онкология, либо недобросовестный уход - скорее всего, он родился и вырос рядом с человеком. Покладистый флегматик оказался не против даже похода к ветеринарам. Рентген показал: нужно срочная гастроскопия. Пациент и здесь с готовностью открыл клюв.

Пока Саше - лебедю дали кличку в честь спасителя Александра Ивановича - придется сесть на серьезную диету.