"Хамство америкосов": Медведев ответил на слова Байдена о ядерных переговорах

Заявление американского президента Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты готовы к переговорам по сокращению ядерных арсеналов без каких-либо предварительных условий — это "очередное хамство америкосов". Такое мнение высказал в понедельник, 14 октября, заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, "США ведут практически полноценную (а отнюдь не гибридную) войну с нами и желают нашей стране стратегического поражения".

По этой причине, подчеркнул Медведев, "переговоры на тему СНВ с Америкой не более полезны, чем переговоры о перемирии с Гитлером в 1945-м".

Идея Байдена о безусловных многосторонних переговорах по денуклеаризации прозвучала после того, как Нобелевскую премию мира 2024 года была присуждена японской организации Nihon Hidankyo — она создана людьми, которые пережили ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году.

При этом Североатлантический альянс 14 октября начал авиационные учения Steadfast Noon по отработке применения ядерного оружия. Их участники имитируют действия по нанесению ударов тактическим ядерным оружием.