Поплавская призвала штрафовать политиков за "идиотские предложения"

Мнение о способах решения демографической проблемы должны высказывать исключительно эксперты, иначе в России демографией, как на Западе, будут заниматься бездетные политики. Такое заявление сделала в понедельник, 14 октября, актриса и телеведущая Яна Поплавская.

Поплавская в своем Telegram-канале процитировала начальника столичного управления по защите прав и законных интересов несовершеннолетних — уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольгу Ярославскую. Она заявила, что "предложения о налогах на бездетность — настоящий экстремизм против детства".

Напомнив, что Ярославская как специалист и мать "знает, о чем говорит", Яна Поплавская заявила, что ввела бы налог или штрафы "на идиотские предложения для разных политиков, депутатов и экспертов". За нелепые и опасные инициативы актриса предложила наказывать рублем — от 100 тысяч до миллиона рублей.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил о советском налоге на бездетных граждан и предложил "проанализировать этот опыт", поскольку, "на первый взгляд, этот налог вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию".

При этом член комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова подчеркивала, что инициатива наказывать за пропаганду чайлдфри не коснется свободы личного выбора россиян в вопросе деторождения.