В Москве проходит российско-китайская конференция "Стабильность и потенциал"

Глобальная трансформация мира, безопасность Евразии и всестороннее развитие. Эти темы обсуждают в Москве участники российско-китайской конференции "Стабильность и потенциал", которая приурочена к 75-летию установления дипотношений между странами.

Площадка объединила десятки специалистов. В том числе представителей международного дискуссионного клуба "Валдай", научных руководителей и сотрудников ведущих институтов России и КНР.

Главные цели конференции - сравнить подходы двух стран к решению и оценке международных проблем, выявить общие позиции, а также способы координации в условиях становления нового мирового порядка.

"Одна из важнейших задач интеллектуалов наших стран - это сосредоточиться на тех ключевых вопросах, которые будут определять будущее мира. Это, конечно же, действительно глобальная трансформация мира, новый порядок, который возникает, новая политическая география, в которой нам предстоит жить. И, конечно же, это те технологические и политические идейные вызовы, которые распространены в сегодняшнем мире - как нам сделать этот мир сбалансированным, уравновешенным и удобным для развития, удобным для достижения приемлемого комфортного для всех будущего", - отметил Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай".