Путин поздравил МГИМО с 80-летием

Выпускники Московского государственного института международных отношений с честью защищают интересы России на внешнеполитическом направлении, отметил Владимир Путин. Президент поздравил профессорско-преподавательский коллектив, сотрудников, студентов, аспирантов и выпускников МГИМО с 80-летием университета.

Как указал российский лидер в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, МГИМО прочно утвердился в числе ведущих мировых центров по подготовке специалистов-международников. Его выпускники уже многие десятилетия составляют кадровую основу отечественной дипломатической службы.

Путин подчеркнул, что российские дипломаты с честью выполняют непростые задачи по защите интересов Родины на внешнеполитическом направлении. За выдающиеся достижения в образовательной и научной сферах глава государства наградил коллектив МГИМО орденом Александра Невского.