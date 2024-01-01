Нобелевская премия по экономике досталась трем американцам

Нобелевскую премию 2024 года по экономике вручили Дерону Асемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу Робинсону.

Ученые из США получили награду "за исследование того, как формируются институты и влияют на процветание", говорится в сообщении Комитета.

Нобелевская премия по экономике прямого отношения к Альфреду Нобелю не имеет. Ее утвердил Шведский государственный банк в честь своего трехсотлетия. Выплачивается премия за счет средств, переданных госбанком Швеции в распоряжение фонда Нобеля.

Ранее стали известны имена нобелевских лауреатов-2024 по физиологии и медицине - Виктор Амбрус и Гэри Равкан; физике - Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон, химии - Дэвид Бейкер, Демис Хассабис и Джон Джампери, литературе - Хан Ган. 11 октября назвали обладательницу Нобелевской премии мира – ею стала японская организация Nihon Hidankyo.