От консервов до печенья: какие продукты отправляют в зону СВО из Москвы

Небольшие магазины и крупные торговые центры отправляют продукты питания в зону специальной военной операции (СВО).

Предприниматели отправляют долгохранящиеся посылки, например, мясные, рыбные и овощные консервы, сообщили в столичной мэрии. Также в зону СВО отправляют сырокопченую и варено-копченую колбасы, тушенку, сухпайки, лапшу быстрого приготовления, гречку, подсолнечное масло.

Для детей, живущих в зонах боевых действий, передали фрукты – бананы, яблоки и груши. Из напитков предприниматели отправляют простую питьевую воду, чай и кофе.

В качестве гуманитарной помощи отправляют большое количество питьевой воды. Магазины хозяйственных товаров поделились коробками одноразовой посуды, сухими и влажными салфетками.