Офис Зеленского раскрыл детали "плана победы"

"План победы" Владимира Зеленского содержит детальную стратегию Киева, которая включает военные, экономические, политические и дипломатические шаги. Также в нем содержится запрос на поставку ракет большой дальности ATACMS и Storm Shadow и разрешение на удары ими по России.

Детали плана раскрыл советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, которого цитирует газета The Wall Street Journal. Советник считает, что без дополнительной поддержки Украины со стороны Запада конфликт затянется на годы. А это, в свою очередь, подорвет авторитет западных стран.

Подоляк 12 октября пообещал украинцам представить "план победы". Он подчеркнул, что основные направления уже были представлены западным лидерам. По словам советника, сам Зеленский еще эффективнее сможет разъяснить общественности значимость плана для Украины.