Белоусов прибыл с визитом в Китай

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом для переговоров с военным и военно-политическим руководством Китая. Об этом в понедельник, 14 октября, рассказали в российском оборонном ведомстве.

Как уточнило Министерство обороны в своем Telegram-канале, российскую делегацию встречала рота Почетного караула китайской армии и оркестр. Министр обороны КНР адмирал Дун Цзюнь приветствовал главу российского военного ведомства.

Ранее китайские СМИ писали, что российский лидер Владимир Путин, поздравляя председателя КНР Си Цзиньпина с 75-летием установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином, сделал "дипломатический подарок". Он крайне разозлил Соединенные Штаты.

В Японии между тем высказались за создание "азиатской НАТО". Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что "любые идеи о создании военных блоков всегда несут в себе риски конфронтации, которая может перейти в горячую фазу".