"Психиатрия какая-то": Онищенко поставил диагноз родителям квадроберов

Однозначно сказать, что увлечение ребенка квадробингом — это психиатрическое заболевание, нельзя. Однако к поведению родителей детей-квадроберов имеются огромные вопросы. Об этом в понедельник, 14 октября, рассказал академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Как пояснил Онищенко, "если это факт, когда мама ведет на поводке ребенка, то с мамой надо разбираться", поскольку именно у родительницы в данном случае, скорее всего, "психиатрия какая-то".

Эксперт заявил, что "потакать таким вещам, так унижать свое дитя, наверное, я бы не стал", а также призвал поизучать квадробинг, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Ранее в подмосковном Серпухове женщина потребовала от ветеринаров чипировать ее дочь-квадробера и привить от бешенства. Когда даме попытались объяснить, что людям в ветлечебницах таких услуг не оказывают, она устроила истерику. Девочка все это время спокойно изображала кошку.

Власти Узбекистана тем временем нашли способ воздействовать на ситуация — через родителей юных квадроберов. Взрослым пригрозили штрафами за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.