Песков предупредил о последствиях ядерных учений НАТО

Ядерные учения НАТО в условиях продолжающегося конфликта на Украине ведут к нагнетанию напряженности.

"В условиях "горячей войны" <…> подобные учения не ведут ни к чему, кроме как к дальнейшему нагнетанию напряженности", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отношение Москвы к происходящему.

Он отметил, что Россия никогда не двигалась со своей военной инфраструктурой в сторону НАТО, в отличие от самого альянса. Она всего лишь обеспечивает собственную безопасность.

14 октября на севере Европы начались двухнедельные масштабные учения ядерных сил НАТО "Стойкий полдень". В них примут участие более двух тысяч военнослужащих из 13 государств.