Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Овны

Резко захотелось что-то купить или оплатить услугу? Это Венера с Ураном, мастера непредсказуемости, покушаются на ваш кошелек, будьте осторожны.

Тельцы

Уран в вашем знаке находится в конфронтации с Венерой, что требует от Тельцов корректности. Даже если вас будут ранить словами, не опускайтесь до уровня обидчиков.

Близнецы

Близнецам очень трудно хранить секреты, и сегодня тайны почти обречены. Велика вероятность, что они могут случайно раскрыться, будьте осторожны, не проговоритесь!

Раки

Вам предстоит общение на совершенно незнакомые темы, либо с необычными людьми. Не бойтесь показаться некомпетентными – просто это не ваш профиль.

Львы

Перед вами могут поставить новые цели, причем сделать работу нужно будет срочно. Непростой день, но зато вы лучше узнаете себя и свои возможности.

Девы

Девы могут столкнуться с недопониманием в общении с иностранцами, преподавателями или юристами. Возможно, некоторые договоренности будут расторгнуты.

Весы

Проблемы с банковскими приложениями или терминалами – бич этого дня. Кроме того, деньги могут уйти не туда или, наоборот, будут зачислены вам по ошибке.

Скорпионы

Венера делает последние шаги по вашему знаку, и сегодня у нее дошли руки до вашей личной жизни. Неожиданности, нестыковки – Уран сумеет вас удивить!

Стрельцы

Звезды предупреждают: не стоит игнорировать накопившиеся за последние месяцы проблемы. начните решать эти вопросы, пока у вас все под контролем.

Козероги

Пора переключиться с работы на что-то интересное, интригующее. Посмотрите или почитайте детектив, попробуйте подобрать себе новый стиль в одежде.

Водолеи

Водолеев ждут сюрпризы дома или на работе, а может, и там, и там. Не исключено, что придется сделать выбор: то ли побыть с семьей, то ли преуспеть в карьере.

Рыбы

Рыбы продолжают учиться, удивляться и удивлять. Сегодня день познания, когда вы откроете для себе что-то важное и необычное; век живи, век учись!