Личный состав и техника 12-ти бригад ВСУ поражены ударами армейской авиации и огнем артиллерии в Курской области. Украинские части дислоцировались около 18 населенных пунктов, сообщили в Минобороны России.

Также, по данным военного ведомства, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплениям и резервам десяти бригад ВСУ в районах 14 населенных пунктов Сумской области. За сутки украинские формирования потеряли более 300 человек.

В Минобороны уточнили, что уничтожены также восемь боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия, два миномета и 11 автомобилей. Один военнослужащий сдался в плен. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 22950 военнослужащих и 157 танков.