Песков назвал контакты по сокращению вооружений необходимыми

Контакты по сокращению потенциалов ядерных держав необходимы, но в нынешних геополитических условиях их нужно увязывать с другими вопросами безопасности. Такое заявление сделал в понедельник, 14 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что "Россия считает такие контакты необходимыми, их нельзя откладывать в долгий ящик, но мы должны рассматривать все вопросы безопасности в комплексе с учетом нынешнего положения дел".

Песков подчеркнул, что это актуально "в условиях войны, которая ведется в отношении России с косвенным и даже прямым вовлечением туда ядерных держав, таких как США, Великобритания, Франция", сообщает "Интерфакс".

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев резко отреагировал на слова хозяина Овального кабинета Джо Байдена о готовности к ядерным переговорам без каких-либо предварительных условий. Медведев заявил, что это "очередное хамство америкосов".

При этом в Соединенных Штатах утверждали, что готовы к возобновлению диалога по ДСНВ, дело — за решением президента России Владимира Путина, однако Вашингтон якобы не видит с его стороны заинтересованности.