Путин: Для власти любого уровня важна опора на людей

Владимир Путин в Кремле проводит рабочую встречу с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

Путин: Элла Александровна, как вы оцениваете работу в рамках Единого дня голосования 8-го сентября?

Памфилова: Владимир Владимирович, если вы позволите, я бы хотела поскольку год был необычный... всё-таки две такие кампании, и президентская, я бы хотела немножко обобщить. В первую очередь, и те, и другие выборы прошли максимально успешно. Результат между всеми ведомствами, очень оперативно мы взаимодействовали.

Памфилова: Люди хотят иметь на всех уровнях очень ответственную, предсказуемую, понятную власть. Вот именно поэтому явка была у нас самая высокая, и на тех, и на других выборах, то есть, вот чем сложнее, тем стабильнее должна быть.

Путин: Для власти любого уровня это тоже очень важно - опора на людей, их доверие и поддержка.