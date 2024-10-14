Посланник папы римского по Украине прибыл в Москву

Посланник папы Римского Франциска по Украине кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву.

Он приехал в рамках гуманитарной миссии Ватикана по украинскому вопросу, сообщил источник РИА Новости. Не исключено, что Дзуппи встретится с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

В прошлый раз кардинал Дзуппи посетил Москву в июне 2023 года. Тогда он провел встречи с патриархом Кириллом, детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой, помощником президента Юрием Ушаковым и католическими священнослужителями в России.