Песков назвал главное мероприятие международной повестки

Одним из главных мероприятий международной повестки станет саммит БРИКС, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России напомнил, что форум пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Представитель Кремля подчеркнул, что глава государства всю эту неделю будет готовиться к саммиту. Высокий статус этого форума определяется м составом его участников, отметил Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что многие государства сегодня не приемлют международные отношения, основанные на диктате одной страны. А БРИКС - гораздо более демократичное объединение, которое предлагает абсолютно равноправное сотрудничество, приводит слова Пескова РИА Новости.