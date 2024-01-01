Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие номеров

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за управление автомобилем, оборудованным устройством для скрытия номеров.

Документ размещен на официальном портале правовой информации. Теперь использование такого оборудования будут лишать прав на срок до 1,5 лет. Все спецустройства будут конфискованы.

До принятия закона автомобилистов могли наказать лишением прав на срок от одного до трех месяцев.

Проект закона об административной ответственности за применение материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных автомобильных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть был внесен в Госдуму в мае 2024 года.