Памфилова: Избирательная система в России стала надежной и динамичной

Российская избирательная система стала максимально устойчивой и надежной. Об этом в понедельник, 14 октября, рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Центризбиркома подчеркнула, что, с другой стороны, избирательная система в нашем государства стала очень динамичной.

По словам Памфиловой, это "нам позволило оперативно решать проблемы, с одной стороны, а с другой стороны, работать на опережение, упреждать, чтобы не допускать возможных конфликтов", сообщает РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что трехдневные сентябрьские выборы в Москве прошли штатно, без сбоев. При этом на системы дистанционного электронного голосования было совершено более 300 атак, однако они были успешно отражены.

Между тем исполняющий обязанности российского постпреда при ЕС Кирилл Логвинов расценил как непосредственное вмешательство во внутренние дела России со стороны третьих стран резолюцию Европарламента на тему прошедших в России в марте президентских выборов.