В Кремле рассказали, изменят ли название БРИКС после расширения

Название объединения БРИКС, составленное из первых букв названий государств — основателей этого союза (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), пока не планируют менять. Об этом в понедельник, 14 октября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул спикер Кремля, "это, конечно, вопрос, который требует консенсусного решения стран — членов БРИКС".

Вместе с тем "до сих пор каких-то предложений на этот счет не было, и было понимание до сих пор, что название должно остаться без изменений", цитирует Пескова ТАСС.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что многие государства понимают, что "за БРИКС, который уже стал крупнейшим экономическим центром, — будущее". Хочет примкнуть к этому объединению и Сербия.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал совершенно очевидным то, что "не все страны мира заинтересованы в успехе казанского саммита" БРИКС. Тем не менее, "представительство, в том числе африканских стран, весьма весомое", заверил он.