Полицейские проверяют видео Косенко

Аккаунт Сергея Косенко, швырнувшего в снег своего крошечного сына, с интересом изучают правоохранители. Стало известно, что видео скандально известного блогера отправили на психолого-лингвистическую экспертизу МВД, сообщает телеграм-канал Mash.

Полицейские хотят узнать, не был ли Косенко под воздействием наркотиков, когда снимал наделавший шум в Сети ролик. Недавно административное дело на видеоблогера за пропаганду "запрещенки" поступило в суд. Но его вернули, потому что пока полицейские внимательно изучают аккаунт Косенко и проводят психолого-лингвистическую экспертизу всех видео.

Напомним, что МВД объявило в розыск блогера Сергея Косенко. Ему вменяют статьи о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и о покушении на причинение тяжкого вреда. Косенко грозит до десяти лет колонии. Кроме того, его счета на 206 миллионов арестовали.