"Искандер" поразил сухогруз с западным оружием в порту Одессы

Расчет ОТРК "Искандер-М" нанес высокоточный удар по причалам порта Одессы. Удар пришелся по военной технике, боекомплектам и снаряжению, которое выгружали с борта судна Optima.

Судно, пришедшее с оружием в Одессу под флагом Палау, попадает под удар российской ракеты второй раз, сообщил Telegram-канал "Русское оружие". Оно доставило военную помощь, предоставленную Киеву государствами-членами НАТО.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что ракетный удар в районе порта Одессы мог поразить технику и живую силу украинских войск. Он отметил, что, судя по мощности взрыва, взорвались не боеприпасы и не горючее.