Певец SHAMAN развелся с Еленой Мартыновой

Сегодня, 14 октября, в своем официальном телеграм-канале певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) опубликовал фотографию свидетельства о расторжении брака, в котором указано, что певец оформил развод с супругой Еленой Мартыновой накануне, 13 октября.

В Сети, кстати, неоднозначно отреагировали на эту новость. Одни порадовались за исполнителя, дескать, у женщин по всей стране появился шанс. Другие же раскритиковали артиста, мол, как-то не скрепно расставаться с женой в Год семьи. К тому же Ярослав Дронов считается в России одним из самых патриотичных исполнителей. Нашлись даже такие люди, кто порадовался за Елену Мартынову.

Напомним, что новость о разводе SHAMANа и Елены Мартыновой, стала громом среди ясного неба. Сперва об этом сообщили Telegram-каналы, а затем заслуженный артист России сам подтвердил эту информацию. Рассказывая о причинах развода, SHAMAN сослался на занятость. Он подчеркнул, что решение прекратить отношения было принято совместно.