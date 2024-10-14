Россиянка бросила новорожденного ребенка в туалете аэропорта Турции

Российская туристка родила в туалете аэропорта в турецкой Анталье и бросила новорожденного умирать.

Жизнь малышу спасла уборщица аэропорта, которая обнаружила ребенка в уборной для инвалидов и передала его медикам.

"Сотрудники аэропорта нашли несчастного малыша спустя 12 минут, спася ему жизнь", – сообщил турецкий телеканал Halk TV.

В ходе расследования выяснилось, что мать ребенка прошла паспортный контроль и собиралась улететь в Москву.

В настоящий момент россиянка и ее спутница задержаны. Информацию подтверждает Генконсульство России в Анталье, передает РИА Новости. В настоящий момент дипломаты находятся в контакте с матерью новорожденного.