Москву заносит октябрьский снег

В Москве и области резко упала температура. В результате выпал первый снег. Небольшие осадки сначала заметили в Подмосковье еще около 11:00 — снежинки приземлялись и сразу таяли. В столице тем временем шел дождь, переходящий в град. Позднее снег заметили и в самой Москве. Из-за непогоды Дептранс порекомендовал пользоваться общественным транспортом, передает msk1.ru.

Также в Сети распространяются видео, снятые в разных районах столицы, главным героем которых стал снег: в каких-то районах он хлопьями падает с неба, в других местах уже плотно укрыл улицы.

Ранее в Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра России, предупреждение об опасной погоде будет действовать до конца дня. Оно связано с очень низкой температурой и осадками в виде дождя и снега. Также в столице до 21:00 действует предупреждение из-за ветра с порывами до 15 м/с.