Владимир Зеленский после отмены "Рамштайна" и своего провала в США срочно поехал в Европу. Украинский лидер пытается заручиться поддержкой Брюсселя по вступлению в ЕС и по гарантиям безопасности, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

В эфире YouTube-канала Duran Меркурис отметил, что встреча в Рамштайне строилась как решающая. На ней Зеленский собирался снова представить свой план победы. Однако теперь встреча не состоится, так как Зеленский потерпел неудачу с американцами.

В результате украинский лидер ездит по Европе, он пытается заставить европейцев вмешаться и взять на себя ответственность. Глава киевского режима рассчитывает получить ускоренное вступление в ЕС. Однако, предупреждает эксперт, это стало бы катастрофой для Евросоюза в экономическом плане. Многие страны ЕС ясно дали понять, что им не нравится идея членства Украины в ЕС, заключил Меркурис.