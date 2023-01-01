Шри-Ланка подаст заявку на вступление в БРИКС

Еще одно государство решило вступить к БРИКС — о таких намерениях в понедельник, 14 октября, объявило Министерство иностранных дел Шри-Ланки.

Власти государства назвали свою будущую заявку проявлением намерений укреплять связи с другими развивающимися экономиками, а также диверсифицировать международные отношения.

Как уточнил руководитель МИД Шри-Ланки, заявка на вступление в БРИКС, а также на членство в Новом банке развития будет официально подана во время саммита объединения в Казани, пишет издание The Morning.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что название объединения БРИКС, составленное из первых букв названий государств — основателей этого союза (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), пока не планируют менять — даже с участием принятия новых членов.

На саммите БРИКС в августе 2023 официально провозгласили, что Иран, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина, Эфиопия и ОАЭ приглашены к вступлению в объединение в качестве полноправных членов с 1 января 2024 года. Однако после прихода к власти в Аргентине Хавьера Милея она отказалась от вступления в БРИКС, а другие пять стран стали полноправными членами союза.