Даже бровью не повела: под Екатериной Андреевой сломался стул в прямом эфире

В Сети бурно обсуждают видео, главным героем которого стала бессменная ведущая Первого канала Екатерина Андреева. В ролике протяженностью десять секунд запечатлена Андреева, которая ведет программу "Время". Она произносит текст и поворачивается за камерой, но в какой-то момент стул под ней ломается, и Екатерина резко проваливается.

Однако телеведущая, даже не поведя бровью и не моргнув глазом, приподнимается, держась за столешницу, и продолжает произносить текст.

Интернет-пользователи выразили свое восхищение выдержке и профессионализму Екатерины Андреевой, которая даже не сбилась во время инцидента. Отметим, что пока она не прокомментировала происшедшее во время прямого эфира.