Деми Мур рассказала о состоянии неизлечимо больного Брюса Уиллиса

Несмотря на то, что Деми Мур и Брюс Уиллис, когда-то считавшиеся одной из самых красивых и образцовых семей в Голливуде, оформили развод много лет назад, они до сих пор поддерживают близкие и теплые отношения. Особенно экс-супруги сблизились после того, как актеру поставили неутешительный диагноз: деменция и афазия, в результате которых артист стремительно теряет память и не узнает даже самых родных и близких людей.

Например, недавно Брюс перестал узнавать Деми, когда она приезжала навещать его. Часто видятся с отцом и трое их дочерей, одна из которых родила Уиллису внучку. На днях, кстати, Мур с внучкой снова заходила к Уиллису. В Сети распространилась фотография, на которых запечатлены бывшие супруги. Брюс держит Деми за предплечье, а она накрыла его руку своей рукой. Актриса рассказала о состоянии актера.

"Знаете, я уже говорила это ранее. Болезнь — это именно то, чем она является. И я думаю, важно на самом деле глубоко внутри это принимать. Сейчас он стабилен", - приводит слова Деми Мур телеграм-канал "Звездец какой-то".