Французу-иноагенту Лорану Винатье вынесли приговор в России

Замоскворецкий суд Москвы назначил три года колонии гражданину Франции Лорану Винатье* по делу об уклонении от исполнения законодательства об иноагентах, передает РИА Новости.

По данным следствия, на протяжении нескольких лет француз, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".

Напомним, 48-летнего Лорана Винатье* задержали в четверг, 6 июня, в одном из московских ресторанов. Примечательно, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, Винатье* работал в швейцарской неправительственной организации (НПО) "Центр Гуманитарного Диалога", его деятельность не была связана с Францией.

*лицо, признанное иностранным агентом в России и внесенное в соответствующий реестр