Россиянка умерла после удаления всех зубов, купившись на гарантию в 100 лет

Трагедия случилась накануне, 13 октября, в поселке Санаторий имени Герцена. 59-летняя жительница Одинцовского городского округа умерла после того, как ей удалили все 32 зуба под общим наркозом.

Вернувшись домой, она пожаловалась на неважное самочувствие, поэтому выпила обезболивающие. О том, что состояние будет вялым, ее предупреждали, и это не удивило ни ее, ни супруга. Сотрудники стоматологии убедили клиентку, что у них "пятиуровневая гарантия на 100 лет" по мировым стандартам качества, уточняет "МК".

Планировалось, что через несколько дней ей вставят импланты за 430 тысяч рублей. На стоматологические процедуры дама оформила рассрочку.

Однако вскоре после операции по удалению всех зубов женщине резко стало плохо. Муж вызвал ей скорую помощь. Однако прибывшие медики помочь уже ничем не смогли, они констатировали смерть.