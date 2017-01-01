"Люба — обиженная женщина": Кончаловский высказался о Толкалиной

Когда-то Любовь Толкалина и Егор Кончаловский считались одной из самых красивых и гармоничных пар в отечественном кинематографе. Артисты не раз принимали участие в различных фотосессиях, давали совместные интервью. Снималась с ними и общая дочь Мария. Темноволосая и кудрявая девочка с румянцем на щеках очаровывала зрителей. Прожившие вместе внушительный срок Кончаловский и Толкалина тихо расстались несколько лет назад. Широко это освещалось еще в 2017 году. Но лишь сейчас режиссер решил прокомментировать расставание с актрисой.

"Брак это или не брак, в данном случае не имеет значения. Ты можешь быть женатым и расстаться, как свинья, неженатым — и при этом уйти нормально. Мне кажется, что мы нормально расстались, но все равно, конечно, Люба — обиженная женщина. Ну, что ж поделать, так бывает", - развел руками Егор Кончаловский.

В настоящее время он счастливо женат на юристе Марии Леоновой. Любимая женщина родила режиссеру двоих сыновей. Кстати, дочь от Толкалиной Мария поддерживает связь со сводными братьями.

"Узаконить отношения с Марией было правильным решением с точки зрения того, что у меня стало много детей. Мне нужно было, не дай Бог что со мной случится, чтобы они были защищены. Официальный брак в этом смысле более уместен", - констатировал режиссер в программе "Центральное телевидение".

Отметим, что после расставания Кончаловский и Толкалина сумели сохранить человеческие отношения. Они выходят вместе на мероприятия, важные для них, и оба присутствовали на свадьбе дочери.