Ирина Розанова: "Классные девчонки у нас с Леной получились!"

Ирина Розанова и Елена Цыплакова снялись в новом юмористическом детективном сериале, где сыграли роли двух подруг, которых выжили с руководящих должностей. Однако дамочки не остались не у дел и занялись расследованием преступлений в своем городке.

Примечательно, что Розанова и Цыплакова дружат не только на экране, но и в жизни, причем много лет. Более того, это уже не первый проект, в котором задействованы приятельницы.

"Это две веселые, неугомонные дамы, которые самостоятельно ведут расследования в маленьком городке. Думаю, следить за всем этим довольно смешно. Да мы и хотим, чтобы наши зрители не грустили. Лютик и Анютик могут все, даже пойти в рукопашный бой. Классные девчонки у нас с Леной получились!" - рассказала Ирина Розанову "Миру новостей".