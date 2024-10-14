МВД объявило о сотрудничестве Киева с орудующими в России мошенниками

Замглавы МВД России Игорь Зубов в ходе 12-й сессии Конференции государств-участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности выступил с заявлением. По его словам, спецслужбы Украины покровительствуют мошенникам, "минирующим" российские вокзалы и аэропорты и крадущим деньги с банковских счетов, передает РИА Новости.

Причем Зубов подчеркнул, что число подобных преступлений в России растет.

Ранее Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее заявил о прямой причастности спецслужб США и Великобритании к подрыву "Северных потоков". По словам Нарышкина, в подготовке и реализации теракта на газопроводах были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб.