Специалист проанализировал сложные отношения Шукшиной с дочкой-качком

Недавно на ток-шоу единственная дочь Марии Шукшиной Анна призналась, что у нее крайне сложные отношения с именитой родительницей. Якобы с детства Аня испытывала давление и даже насилие со стороны матери. По словам Анны Шукшиной, актриса могла ударить ее за малейшую провинность, например, за уроки. При этом с сыновьями, Макаром, Фомой и Фокой, якобы артистка так строго себя не вела.

Анна отметила, что даже бодибилдингом занялась, чтобы понравиться матери. Но и тут ей не удалось завоевать ее любовь и тепло. По словам Шукшиной, это стало последней каплей. Вот уже несколько лет мать и дочь вообще не общаются.

Психолог Анастасия Сарапулова убеждена, что эта ситуация не так проста, как кажется на первый взгляд. По словам специалиста, на самом деле Мария Шукшина любит дочь, и именно из-за любви к ней исходит, когда пыталась научить наследницу чему-то. Однако метод был выбран неподходящий, вот и результат.

"В данной истории человек (а именно Мария Шукшина), как я думаю, не принимает свое женское начало. Поэтому она надеялась через дочь прожить ту жизнь, которой не было у нее. Почему при этом она была ласкова с мальчиками? Потому что это мальчики. Их не надо направлять изо всех сил, они сами справятся. А вот к девочке совершенно другие требования. Ведь с девочкой мать ассоциирует себя. Поэтому с дочерью она жестче. И тут вся проблема не в том, что мама не любит дочь, а в том, что мама не любит себя. И пытается через дочь закрыть те вещи, которые ей в своей собственной судьбе закрыть не удалось", - объяснил психолог "Миру новостей".