Первый снег в Московском регионе. Как это было

Первый снег в московском регионе. Живописная получилась картина, достойная пера Шишкина или Левитана. Сочетание красных, желтых и еще зеленых листьев с осевшими на них белоснежными хлопьями снега. И тишина. Даже птицы притихли, словно любуясь красками. Но это только за городом - в столице снег тает, едва коснувшись асфальта. Как сообщили синоптики, сегодняшняя погода соответствует концу октября.

"Завтра днём температура будет плюс 5 - плюс 7 градусов. Ожидаются осадки, небольшие и умеренные. В выходные дни плюс 7 - плюс 12 градусов", - сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила паршина.

И если снег прекратится, то дожди местами продолжатся как минимум до среды. Правда, до потопа, который случился в Сочи и Севастополе, будет далеко. Там дороги моментально превратились в реки.

Жители Амурской области уверены - они дождей не увидят уже до весны. Потому что вон уже сколько снега. В ледяной плен попали сотни автомобилистов, которых непогода застала в пути на федеральной трассе "Лена". На участке от Тынды до Нерюнгри движение фактически остановилось.

Денис Вайда, заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области: Действует ограничение грузового и пассажирского транспорта. Призываем водителей отказаться от поездок. Прекратить поездку и остановиться в ближайших населенных пунктах по маршруту движения.

Из-за резкого похолодания на дороге образовалась наледь. Из-за выпавшего снега не видно разметки. Все вокруг белое - настоящая зима в середине октября. Дорогу перегородили фуры, которые из-за гололёда не могли сдвинуться с места. Даже малейшее нажатие на педаль тормоза бросает машины в занос.

От Амурской области до Алтайского края - тысячи километров. Но картина похожая. Прошел сильный дождь, потом ударили заморозки, снега навалило. А деревья еще листву не сбросили. Поэтому березы вдоль федеральной трассы рядом с Барнаулом опустили кроны практически до земли. Сильная гололедица стала основной причиной аварий. Водители не справляются с управлением и вылетают с дороги. В самом Барнауле вновь популярна национальная забава - вытолкай автобус из сугроба, чтобы на нем поехать.

Из-за льда и снега в Барнауле трамваи сходили с рельсов. У троллейбусов искрили токоприемники. Для городских служб такая погода - сущий кошмар. Но есть люди, которые соскучились по зиме. Смотрится, конечно, необычно - на лыжах вдоль еще зеленых кустов. Или на коньках - до ближайшего магазина за хлебом.

Зимний сезон пришел и в Магнитогорск. А у сотрудников коммунальных служб указание - подравнять траву вдоль городских проспектов, чем они и занимались. Здесь к суровым зимам все привычные, но так хочется, чтобы тепло подольше не уходило. Даже утки всем своим поведением говорят хозяину - сам гуляй в такую погоду.