Лузянин: Китай в ответ на азиатскую эскалацию НАТО дает свой сигнал

И Китай, и Тайвань активизировали в последние месяцы военные учения. В чём причина роста напряжённости в этом регионе? Почему Вашингтон продолжает следовать курсом усиления давления на Пекин? И с чем связанно неожиданное заявление Джо Байдена о готовности к переговорам по ядерной безопасности с Россией, Китаем и КНДР?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с профессором Высшей школы экономики, востоковедом Сергеем Лузяниным.

"Фактически Китай в ответ на эту азиатскую эскалацию НАТО дает свой сигнал, что они могут сдерживать, они могут применить силу в крайнем случае", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео