Обезвредил взрывное устройство: представлены новые герои СВО

Новые примеры мужества российских военнослужащих в ходе СВО. Ефрейтор Павел Коркин в составе штурмовой группы атаковал укреплённые позиции ВСУ на тактически важном направлении. Обойдя противника с фланга, Павел отвлек украинских боевиков на себя, чем обеспечил прикрытие основных сил. Наши бойцы застали неприятеля врасплох и повергли в бегство. Опорный пункт был взят.

Младший сержант Никита Каратаев в ходе боя с помощью средств радиоэлектронной борьбы перехватил управление вражеским ударным беспилотником и посадил его на удалении от наших позиций. Тем самым не дав противнику нанести удар по российским военным. Затем, обезвредив взрывное устройство, Никита перепрограммировал дрон и передал его корректировщикам огня артиллерии.