Народ отреагировал на слова Меган Маркл: "Это самое жалкое, что прозвучало из ее уст"

На днях Меган Маркл побывала на встрече с подростками, ставшими жертвами жестокого обращения, в Санта-Барбаре, после которой угодила в скандал. Малоизвестная американская актриса назвала себя "одной из самых ненавидимых и наиболее подвергаемых буллингу персон в мире".

В Сети весьма бурно отреагировали на заявление супруги принца Гарри. Многие высказали мнение, что Меган Маркл сама виновата в этом, потому что именно после ее негативных высказываний в адрес британской королевской семьи и начался этот так называемый "буллинг".

"Это самое жалкое, что прозвучало из ее уст. Расскажите это детям, которых избивают снова и снова, и которые подвергаются травле со стороны родителей в семьях с жестоким обращением", - заявила политический комментатор Хлоя Доббс во время новостной программы на канале GB News.