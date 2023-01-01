В ночь на среду, 16 октября, была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Как рассказало Министерство обороны России в своем Telegram-канале, система противовоздушной обороны сбила три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА – над территорией Белгородской области и один – над территорией Воронежской области.

Ранее сообщалось, что в России создана комплексная система "Ступор" защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов, способная своевременно выявлять и подавлять их сразу несколькими способами. При ее создании учитывались требования пользователей и специалистов Росгвардии, Министерства обороны и российских спецслужб.

Российский лидер Владимир Путин объявил о значительном увеличении поставок беспилотников в Вооруженные силы России. Он уточнил, что за 2023 год в армию было поставлено порядка 140 тысяч БПЛА различных типов, а в 2024 году показатель должен вырасти практически в десять раз.