Никита Джигурда вышел в свет и сразил наповал: стал неузнаваем

Никита Джигурда появился на премьере фильма "Кореша", однако узнали скандально известного артиста далеко не сразу. Дело в том, что звезда фильма "Любить по-русски" отпустил длинную белую бороду и усы и, по мнению комментаторов в Сети, стал похож на хиппующего Деда Мороза. Завершали образ распущенные седые волосы и черные солнцезащитные очки. Поклонники в Сети теперь бурно обсуждают, что актер стал выглядеть гораздо старше.

Примечательно, что ему под стать выглядела и любимая женщина, прославленная фигуристка, олимпийская чемпионка Марина Анисина. Она тоже вышла в свет в солнцезащитных очках и с распущенными волосами. Но, в отличие от Никиты Джигурды, спортсменка предстала со свежепокрашенными рыжими локонами.

В последнее время о скандально известном актере мало что было слышно. После скандала с Анастасией Волочковой Никита Джигурда ушел в тень. Кстати, неизвестно, помирились ли бывшие приятели. О балерине артист с представителями СМИ не разговаривал.