Путин предложил Госдуме ратифицировать договор о сотрудничестве России и КНДР

Об этом говорится 14 октября в документе в базе законодательной деятельности Думы. Это сделано для "углубления партнерства и стратегического взаимодействия по широкому спектру направлений". В частности, предусматривается, что стороны взаимно уважают государственный суверенитет и территориальную неприкосновенность друг друга, а также стремятся к установлению глобальной стратегической стабильности и справедливой многополярной международной системы, передают "Известия".

Кроме того, договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предусматривает военную и иную помощь одной из стран в случае нападения на другую.

При этом стороны обязуются не вмешиваться во внутренние дела друг друга.